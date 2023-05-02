Як проросійські мільярдери уникають санкцій. НАЗК присоромило Новинського

Вадим Новинський переписав свої статки на інших осіб. Представниця НАЗК розказала, чому йому це не допоможе

Україна арештувала кількасот мільйонів гривень зі статків Вадима Новинського, проте більшість майна він встиг переписати на інших осіб. В інтерв'ю «Главкому» очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська розповіла, як НАЗК бореться з цим.

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«Він дійсно виводив свої активи, але не настільки талановито, тому що станом на зараз компанії, які ми бачили, перереєстровані на осіб, пов’язаних з ним, і це можна довести. Це цілком робоча історія, бо є обґрунтована підозра, що він зберіг контроль над активами», – стверджує Загребельська.

Уже проводиться робота для того, щоб накласти санкції на все майно олігарха.

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«По-перше, потрібен реєстр санкцій, тому що той портал, який веде НАЗК, це наша добровільна ініціатива, а має бути офіційний реєстр. На сьогодні законопроєкт є в парламенті. Реєстр створить можливість автоматично арештовувати майно й активи підсанкційної особи, як тільки з’являється санкція. Друге – потрібна кримінальна відповідальність за обхід санкцій, а цього у нас наразі немає і це дозволяє таким особам, як Новинський, обходити їх без наслідків. Відповідний законопроєкт також зареєстрований у парламенті, чекаємо його ухвалення», – додала посадовиця.

Росія стала уже найбільш санкціонованою країною у світі, проте «останні цвяхи» в її економіку забиватимуть Збройні сили України. Перемагати Росію все одно доведеться нам на полі бою. Санкції – лише той інструмент, який сповільнює російську економіку, який сповільнює виробництво зброї, який ускладнює пошук необхідних компонентів для ВПК.

За словами Загребельської, незворотні внутрішні процеси в Росії вже почалися. Російська економіка відрізана від західного обладнання, західних компонентів, західних мізків і інвестицій. Спостерігається падіння російського видобутку, падіння виробництва. Яку б галузь не взяти, вона у них впала. Росія втратила майбутнє на кілька десятиріч вперед.

Нагадаємо, що 13 квітня СБУ через суд вдалося арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату.