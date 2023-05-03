Слуга народу б’є на сполох: після «яєчного» скандалу у Міноборони зріє «яблучний»

Анастасія Радіна заявляє, що в Міноборони ніякого переходу до прозорих закупівель не відбувається

Резніков не бажає змінювати правила закупівель – нардеп Радіна

Скандал із закупівлями яєць за 17 грн не завершився. Ба більше, замість того, аби докорінно змінити процедуру закупівлі харчування, Міноборони перейшло від закупівлі яєць по 17 грн за штуку до закупівлі яблук по 51 грн за кг в оновлених контрактах. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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Чиновниця не бачить в міністерстві реального бажання змінювати процедуру й раціонально використовувати бюджетні кошти.

«Міністерство і далі наполягає, що у них все гаразд, а я дивлюсь на ціну в угодах і розумію, що в них не все гаразд. Пояснення міністра, що ціни в договорах високі, бо замовляють не продукти, а послугу харчування з доставкою, пакуванням та охолодженням – нікчемні», – каже Радіна.

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Військові частини отримують (а часом ще й самі забирають зі складів, а не отримують безпосередньо на передову) саме продукти. Такі ж продукти, як українці купують в супермаркетах, де вони також не ростуть, а доставляються, пакуються і охолоджуються.

«Більше того, ми купуємо вроздріб, а міністерство – оптом, однак чомусь роздрібні ціни в супермаркетах виходять нижчими. Поки Міноборони вигадує пояснення, прикордонники закуповують такі ж продукти за значно адекватнішими цінами», – зазначає посадовиця.

Радіна стверджує, що публічні обіцянки міністра Резнікова не виконані: поки він в інтерв’ю говорить про розробку Military Prozorro, фактично ніякого переходу до прозорих закупівель не відбувається.

Після скандалу з яйцями за дорученням прем’єр-міністра була створена робоча група, лідерство в якій відігравало Мінекономіки. Ця робоча група рекомендувала застосування системи Prozorro, встановлення граничних цін за одиницю певного товару, роботи чи послуги, і зміну предмету закупівлі. На думку робочої групи, є всі підстави відмовитись від закупівлі незрозумілої «комплексної послуги з харчування» за каталогом з 409 позицій і перейти до звичайної закупівлі продуктів. Наразі вимоги Міноборони щодо постачання «послуги харчування» прийнятні лише для фірм, створених і заточених лише на виконання тендерів Міноборони.

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«На жаль, пан міністр Резніков ці рекомендації робочої групи на Кабміні не підтримав, і було ухвалене рішення щодо продовження діючих контрактів не довше як на три місяці, бо армія має якось харчуватися», – зазначає Радіна.

За ці три місяці міністру оборони було дано доручення переглянути систему закупівель харчування, однак наразі жодної активності від Міноборони, аби все-таки змінити свої правила та привести ці закупівлі у порядок, не спостерігається.

Нагадаємо, що журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До слова, ексчиновник Міноборони потрапив до реєстру корупціонерів. Колишній директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький підписав від Міністерства оборони контракт із ТОВ «Актив компані» на постачання яєць по 17 грн.