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НАЗК нагадало мерам, як правильно оформлювати премії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
НАЗК нагадало мерам, як правильно оформлювати премії
Мер не може визначати розмір преміальних виплат самостійно
фото: otvoreno.ba

Антикорупційний орган підготував три правила доброчесного оформлення премії

На тлі справи з захмарними преміями міського голови Тернополя Сергія Надала Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало три поради щодо запобігання конфлікту інтересів під час оформлення премії.

Правило № 1. Не можна самостійно визначати собі премії та надбавки

Голова може отримувати 5%, 50% і навіть 250% премій чи надбавок. Але він не може визначати розмір таких виплат самостійно – це є конфліктом інтересів.

Він виникає тоді, коли в мера є дискреційні повноваження (тобто на власний розсуд), які він/вона може використати на свою користь. У цьому випадку –обрати розмір своєї премії самостійно. Про дискреційні повноваження можна прочитати у базі знань НАЗК.

Не важливо, скільки відсотків премії встановить посадовець –  50% чи 250%. Жоден публічний службовець не може самостійно об'єктивно оцінити свою роботу, щоб визначати розмір премії чи надбавки.

Правило № 2. Не збирайте комісію, яка має вас преміювати, зі своїх підлеглих

Створювати спеціальну комісію для преміювання голови не потрібно. Тим паче, якщо до цієї комісії входять його підлеглі: заступники, керівники чи спеціалісти підрозділів. Комісія з підлеглих не може об’єктивно оцінити роботу голови, адже він має прямий вплив на цих людей.

Рішення про преміювання мера має приймати місцева рада.

Правило № 3. Для уникнення конфлікту інтересів голови, місцева рада має визначити чітку суму премій

Місцевій раді потрібно визначити конкретну суму або відсоток премії голови. У рішенні мають бути вказані чіткі розміри щомісячного преміювання. Загальні умови встановлення премій та надбавок головам визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Нагадаємо, що НАЗК відновило здійснення державного контролю за фінансами політичних партій

Крім того, НАЗК оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 3 258 публічних службовців добровільно подали декларації за 2021 рік. Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України (КСУ).

Теги: правила НАЗК премія мер

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