НАЗК нагадало мерам, як правильно оформлювати премії

Антикорупційний орган підготував три правила доброчесного оформлення премії

На тлі справи з захмарними преміями міського голови Тернополя Сергія Надала Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало три поради щодо запобігання конфлікту інтересів під час оформлення премії.

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Правило № 1. Не можна самостійно визначати собі премії та надбавки

Голова може отримувати 5%, 50% і навіть 250% премій чи надбавок. Але він не може визначати розмір таких виплат самостійно – це є конфліктом інтересів.

Він виникає тоді, коли в мера є дискреційні повноваження (тобто на власний розсуд), які він/вона може використати на свою користь. У цьому випадку –обрати розмір своєї премії самостійно. Про дискреційні повноваження можна прочитати у базі знань НАЗК.

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Не важливо, скільки відсотків премії встановить посадовець – 50% чи 250%. Жоден публічний службовець не може самостійно об'єктивно оцінити свою роботу, щоб визначати розмір премії чи надбавки.

Правило № 2. Не збирайте комісію, яка має вас преміювати, зі своїх підлеглих

Створювати спеціальну комісію для преміювання голови не потрібно. Тим паче, якщо до цієї комісії входять його підлеглі: заступники, керівники чи спеціалісти підрозділів. Комісія з підлеглих не може об’єктивно оцінити роботу голови, адже він має прямий вплив на цих людей.

Рішення про преміювання мера має приймати місцева рада.

Правило № 3. Для уникнення конфлікту інтересів голови, місцева рада має визначити чітку суму премій

Місцевій раді потрібно визначити конкретну суму або відсоток премії голови. У рішенні мають бути вказані чіткі розміри щомісячного преміювання. Загальні умови встановлення премій та надбавок головам визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

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Нагадаємо, що НАЗК відновило здійснення державного контролю за фінансами політичних партій.

Крім того, НАЗК оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 3 258 публічних службовців добровільно подали декларації за 2021 рік. Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України (КСУ).