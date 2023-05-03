Зеленський прибув до Фінляндії, в Україні змінюється порядок надання відпусток. Головне за 3 травня

Офіційні переговори між президентом Нііністе та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією

Зеленський прибув до Фінляндії, Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн, росіяни масовано обстрілюють Херсонщину,Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю. Ці та інші події 3 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський прибув до Фінляндії: деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Фінляндії. Про це повідомляє канцелярія президента Фінляндії. Зазначається, що офіційні переговори між президентом Нііністе та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації. На завершення дискусій президенти проведуть спільну пресконференцію.

Журналісти помітили літак, яким Зеленський міг прилетіти до Фінляндії

В аеропорту Гельсінкі-Вантаа знаходиться літак Військово-повітряних сил США, яким міг прилетіти до столиці Фінляндії президент Володимир Зеленський. Про це пише місцеве видання Helsingin Sanomat.

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Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн

Для парламентського комітету з антикорупційної політики поновлення обов’язкового декларування є наразі напрямком роботи №1. В інтерв’ю «Главкому» голова комітету «слуга народу» Анастасія Радіна розповідає, чим небезпечна добровільна подача декларацій без їхньої перевірки, яка загроза нависла над Спеціальною антикорупційною прокуратурою та чому не можна вірити клятвам Міноборони про те, що воно виправилося після низки гучних корупційних скандалів.

Росіяни масовано обстрілюють Херсонщину: загинуло 12 людей, багато поранених

Унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Херсонщині загинули 12 мирних жителів. Ще понад 20 – отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.Правоохоронці нагадали, що також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон

Сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відпустки (№ 8313). Про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу». Демобілізованим військовим можуть надати 60 днів відпустки із виплатою зарплати за два місяці.

Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю

Сьогодні вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Таку заяву зробили у Кремлі, передає «Риа новости».

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Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ

Українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров

Замахи на Путіна і Гобліна. До чого ФСБ готує Росію?

Українські безпілотники вночі атакували кремлівські башти з метою вбити президента Росії Володимира Путіна у його ж резиденції. В один день Кремль повідомив і про замах на Путіна, і про загрозу «політичному керівництву Криму».

Нагадаємо, триває 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом, ворог завдав два ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.