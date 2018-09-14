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    Економіка та фінанси

    ICU виступила радником «Мрії» з продажу її активів компанії SALIC UK Ltd

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    ICU виступила радником «Мрії» з продажу її активів компанії SALIC UK Ltd

    Завершення угоди стане можливим після одержання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і виконання інших типових для подібних транзакцій умов

    Група ICU виступила радником Mriya Farming PLC (Велика Британія) з реструктуризації і продажу її сільськогосподарських активів компанії SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Велика Британія). Зокрема, продажу підлягають всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

    «Це є знаковою угодою для України з багатьох причин. По-перше, вона свідчить, що іноземні інвестори в нашій країні можуть ефективно захищати та реалізовувати права власності. По-друге, українське сільське господарство потребує значних інвестицій і нових технологій, а новий власник агрохолдингу здатний забезпечити і те, і друге. Нарешті, угода демонструє явні зміни в інвестиційному кліматі країни, а це відкриває шлях для нових масштабних угод», - підкреслив Макар Пасенюк, керуючий партнер групи ICU.

    Сума і умови угоди не розголошуються. ICU виступила радником «Мрії» з продажу ії активів, а також кредиторів «Мрії» в процесі реструктуризації боргу компанії, у співпраці з Rothschild & Co, Finpoint і Hogan Lovells International LLP.

    Завершення угоди стане можливим після одержання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і виконання інших типових для подібних транзакцій умов. Після завершення угоди «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні разом з дочірньою компанією SALIC — Continental Farmers Group (CFG). 

    Група ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

    Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад 500 млн доларів.

    Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

     

    Мрія Велика Британія Макар Пасенюк ICU Костянтин Стеценко
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