ICU виступила радником «Мрії» з продажу її активів компанії SALIC UK Ltd



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Завершення угоди стане можливим після одержання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і виконання інших типових для подібних транзакцій умов

Група ICU виступила радником Mriya Farming PLC (Велика Британія) з реструктуризації і продажу її сільськогосподарських активів компанії SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Велика Британія). Зокрема, продажу підлягають всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

«Це є знаковою угодою для України з багатьох причин. По-перше, вона свідчить, що іноземні інвестори в нашій країні можуть ефективно захищати та реалізовувати права власності. По-друге, українське сільське господарство потребує значних інвестицій і нових технологій, а новий власник агрохолдингу здатний забезпечити і те, і друге. Нарешті, угода демонструє явні зміни в інвестиційному кліматі країни, а це відкриває шлях для нових масштабних угод», - підкреслив Макар Пасенюк, керуючий партнер групи ICU.

Сума і умови угоди не розголошуються. ICU виступила радником «Мрії» з продажу ії активів, а також кредиторів «Мрії» в процесі реструктуризації боргу компанії, у співпраці з Rothschild & Co, Finpoint і Hogan Lovells International LLP.

Завершення угоди стане можливим після одержання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і виконання інших типових для подібних транзакцій умов. Після завершення угоди «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні разом з дочірньою компанією SALIC — Continental Farmers Group (CFG).

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад 500 млн доларів.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.