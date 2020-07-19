Вчені назвали найбільш інноваційний автомобіль в світі: фото



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В електричній моделі Porsche Taycan реалізовано 13 з 27 світових інновацій

Вчені визначили головний новатор на світовому автомобільному ринку. Ним вважають електричну модель Porsche Taycan, адже в ньому реалізовано 13 з 27 світових інновацій.

Про це сказано в звіті з автомобільних інновацій AutomotiveINNOVATIONS, який проводив Центр управління автомобільним транспортом.

Експерти відзначили в цьому електричному Porsche taycan такі інноваційні характеристики:

800-вольтовий акумулятор,

2-ступінчаста трансмісія на задній осі,

високі можливості рекуперації до 265 кВт,

найкращий показник аеродинамічного опору в сегменті (від 0.22).

«Ми розробили новий автомобіль і побудували сучасний завод без викидів вуглецю. Технічні інновації, такі як 800-вольтова батарея, прискорюють час зарядки. Двоступенева передача на задній осі гарантує унікальний досвід водіння», – пояснив голова правління Porsche AG Олівер Блум.