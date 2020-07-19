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    Авто

    Вчені назвали найбільш інноваційний автомобіль в світі: фото

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    Вчені назвали найбільш інноваційний автомобіль в світі: фото

    В електричній моделі Porsche Taycan реалізовано 13 з 27 світових інновацій

    Вчені визначили головний новатор на світовому автомобільному ринку. Ним вважають електричну модель Porsche Taycan, адже в ньому реалізовано 13 з 27 світових інновацій.

    Про це сказано в звіті з автомобільних інновацій AutomotiveINNOVATIONS, який проводив Центр управління автомобільним транспортом.

    Експерти відзначили в цьому електричному Porsche taycan такі інноваційні характеристики:

    • 800-вольтовий акумулятор,
    • 2-ступінчаста трансмісія на задній осі,
    • високі можливості рекуперації до 265 кВт,
    • найкращий показник аеродинамічного опору в сегменті (від 0.22).

    «Ми розробили новий автомобіль і побудували сучасний завод без викидів вуглецю. Технічні інновації, такі як 800-вольтова батарея, прискорюють час зарядки. Двоступенева передача на задній осі гарантує унікальний досвід водіння», – пояснив голова правління Porsche AG Олівер Блум.

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