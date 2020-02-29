Арахамія назвав причини для позачергового засідання Верховної Ради



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Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Серед причин - кадрова ротація в Кабміні

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав головні причини для позачергового засідання Верховної Ради 4 березня. Серед них - кадрові перестановки в Кабміні.

«Президент ініціював це позачергове засідання парламенту. Це пов'язано з трьома причинами. Перша причина: ви знаєте, що парламент не працює в штатному режимі більше трьох тижнів завдяки тому, що ОПЗЖ заблокувала роботу. Щоб внести зміни у закон про державні закупівлі, щоб швидко закуповувати медичне обладнання, для цього потрібно змінити закон. А як ми змінимо закон, якщо вони заблокували Верховну Раду? Це як приклад. У нас є кілька законів про оборону і ми їх не можемо розглянути», - заявив Арахамія в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Крім того, він акцентував увагу на необхідності кадрових рішень у Кабміні для його ефективного функціонування в умовах поширення коронавіруса у світі.

«В Кабміні зараз такі вимоги, наближається економічна криза. Нібито є ознаки. Є можливість епідемії коронавіруса. Потрібно Кабмін перетворити практично в штаб. Для того, щоб він став штабом, потрібно зробити кілька кадрових рішень. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його більш оперативним, більш досвідченим. Когось долучити і когось вилучити в тому числі», - зазначив нардеп.

Разом з тим, він відповів негативно на питання про ймовірність призначення Сергія Тігіпка на посаду в уряді.

«Ні, цього не буде», - сказав голова фракції «Слуга народу».

Арахамія зазначив, що депутати також повинні заслухати звіт про результати діяльності правоохоронців.

«Третя причина пов'язана з тим, що зараз був проміжний звіт уряду. Вже шість місяців всі чекають, «весна прийшла - посадок немає». Нам потрібно заслухати звіти правоохоронних органів», - повідомив політик.

Раніше повідомлялося, що за пів року депутати IX скликання ухвалили менше законів, ніж їхні попередники.