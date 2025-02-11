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«Інтерпайп» відвантажив партію з 10 тис. залізничних коліс в Індію

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Інтерпайп» відвантажив партію з 10 тис. залізничних коліс в Індію
фото: interpipe.biz

У 2025 році плануємо подвоїти обсяг постачання вантажних коліс оператору залізниць Індії, – зазначив директор дивізіону залізничної продукції «Інтерпайп»

Наприкінці 2024 року українська промислова компанія «Інтерпайп» достроково завершила виконання великого контракту на відвантаження 10 тис. залізничних коліс для індійського державного підприємства Indian Railways, що оперує усією залізничною мережею Індії.

Річний контракт передбачав поставку типових вантажних коліс діаметром 1000 мм для піввагонів та критих вагонів типу BOXN Wagon, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що окремим викликом стала логістика. Більша частина коліс була відвантажена через морські порти Європи, тоді як останні партії – з українських портів. Криза судноплавства у Червоному морі призвела до збільшення транзитного часу до Індії, оскільки новий перебудований маршрут передбачав огинання Африки. Тим не менш, усі обсяги продукції були доставлені клієнту вчасно.

«Компанія вже більш ніж 25 років є надійним партнером Індійських залізниць. Це велике замовлення строком на рік було першим відтоді як сталося вторгнення російських військ в Україну, тому для нас було вкрай важливо виконати його успішно та достроково. У січні ми отримали наступне замовлення від Indian Railways, а взагалі у 2025 році плануємо подвоїти обсяг постачання вантажних коліс оператору залізниць Індії», – зазначив Олександр Гарькавий, директор дивізіону залізничної продукції «Інтерпайп».

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Теги: Україна залізниця

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