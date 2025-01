Годинник Судного дня перевели на одну секунду ближче до півночі: що це означає

Вчені: Світ знаходиться неприйнятно близько до катастрофи

Видання Bulletin of the Atomic Scientists перевів стрілки символічного годинника Судного дня на одну секунду вперед. Про це пише The Time.

Зазначається, що встановлюючи стрілки годинника на позначці 89 секунд до півночі – на одну секунду ближче з часу останнього переведення у 2023 році – Bulletin of the Atomic Scientists сигналізує про те, що «світ знаходиться неприйнятно близько до катастрофи».

«Ми найближчі до півночі, ніж будь-коли раніше, що свідчить про надзвичайну небезпеку і є безпомилковим попередженням про те, що кожна мить затримки у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи. Світ потребує не менше, а більше міжнародної співпраці для вирішення цих проблем», – заявили вчені.

Також вони висловили сподівання, що у 2025 році світові лідери визнають екзистенційну скруту, в якій опинився світ, і діятимуть в інтересах людства, вживаючи сміливих заходів для зменшення загроз, пов'язаних з ядерною зброєю, зміною клімату та потенційним зловживанням біологічною наукою, а також різноманітними новими технологіями.

Серед причин переведення годинника називають і війну Росії проти України.

«Війна в Україні загрожує застосуванням ядерної зброї в будь-який момент. Проста випадковість, імпульсивне рішення чи прорахунок можуть занурити світ у хаос», – вважають вчені.

Також їх турбує ризик ядерної катастрофи. Близько 30 країн, що не володіють ядерною зброєю, наразі розглядають можливість створення власних арсеналів, і це підриває багаторічні зусилля з нерозповсюдження такої зброї та експоненціально збільшує ймовірність ядерної війни.

За словами вчених, процес контролю над ядерними озброєннями руйнується, а нинішні контакти на високому рівні між ядерними державами є абсолютно неадекватними з огляду на існуючу небезпеку.

Годинник Судного дня – це символічний хронометр, проєкт американського журналу вчених-атомників Bulletin of the Atomic Scientists, запущений 1947 року творцями першої атомної бомби. Цей годинник показує, скільки часу залишається до «півночі» – ядерного та інших катаклізмів, що загрожують людству. З 2019 року стрілки Годинника Судного дня пересунулися на 30 секунд уперед. Тоді на них було дві хвилини до кінця світу.

Нагадаємо, у січні 2023 року стрілки Годинника Судного дня, який символізує загрозу глобальної катастрофи, перевели на 10 секунд – ближче до півночі. Тоді він показував 23:58:30. Причиною переведення стрілок уперед творці Годинника назвали вторгнення Росії в Україну і пов’язаний з цим підвищений ризик ядерної ескалаціїї.