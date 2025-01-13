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Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
фото з відкритих джерел

Сербія – держава-учасник Міжнародного кримінального суду, яка підписала і ратифікувала Римський статут, тож вона може затримати Путіна за ордером на арешт від МКС

Сербія готова організувати зустріч обраного президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич в етері порталу Pink.rs.

«Ми поговоримо з людьми з адміністрації Трампа. Я ніколи не вплутувався у світові проблеми, але Сербія зацікавлена ​​бути місцем зустрічі президента Росії та президента Америки. Ми повністю готові гарантувати безпеку обох президентів», – заявив він. 

Зазначимо, що Сербія – держава-учасник Міжнародного кримінального суду, яка підписала і ратифікувала Римський статут, тож вона може затримати Путіна за ордером на арешт від МКС.

Нагадаємо, Швейцарія готова організувати на своїй території зустріч обраного президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. У МЗС країни уточнили, що організують зустріч, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.

Раніше Дональд Трамп повідомив про намір організувати зустріч із кремлівським диктатором. З його слів, бажання зустрітися висловив Путін.

Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький розповів, що Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна «політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу».

«Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.

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Теги: Швейцарія переговори інавгурація президент Україна статут держава Сербія арешт Римський статут Дональд Трамп путін війна Дмитро Пєсков

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