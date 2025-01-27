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«Деякі підприємства вже зупинилися...». Найбільший металургійний холдинг попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Деякі підприємства вже зупинилися...». Найбільший металургійний холдинг попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці

Підвищення тарифів Укрзалізниці це шлях до закриття підприємств та зниження податкових надходжень до бюджету – Метінвест

Український бізнес через війну має численні проблеми, і може планувати свою діяльність лише на декілька тижнів наперед. Основна мета промисловості – вижити, зберегти колективи та лишитися на плаву. У цій ситуації намір Укрзалізниці підвищити тариф на вантажні перевезення на 37% призведе до більших збитків та закриття підприємств. Про це розповів керівник Проектного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз у ефірі телеканалу «Прямий».

«Тарифи зараз ростуть всюди – і на передачу електроенергії, і на постачання води, і на транспортування газу. Державні монополії піднімають тарифи, щоб повністю перекласти свої зростаючі витрати на плечі споживачів. Але бізнес, який виробляє продукцію та надає послуги по ринковим цінам, є саме тим, хто платить податки, і саме з податків ми можемо фінансувати оборону. Тому держава має зробити вибір. Якщо держава готова до того, що бізнес буде закриватися і податків буде все менше, – піднімайте тарифи далі. Тоді держава не отримає грошей на протидію агресії, адже податки - це по суті єдине джерело фінансування Сил Оборони», – підкреслив Водовіз.

Він повідомив, що наразі деякі підприємства Метінвесту вже зупинилися, і ситуація значно погіршиться у випадку здорожчання логістики. Натомість Укрзалізниця має шляхи зниження витрат, адже наразі фінансує неефективні підприємства у своєму складі.

«У нас стоїть зараз Інгулецький ГОК, 3 тисячі людей без роботи. Зупинилися ремонтні підприємства. Тому ми приходимо до Укрзалізниці і пояснюємо, що не маємо фінансового запасу. Підвищуйте в себе продуктивність праці, закривайте в неефективні підприємства. А там багато неефективного, і це хороший час реформувати Укрзалізницю і зробити її конкурентоспроможною. Але реакції немає. Ситуація зараз така, що державні монополії, як от Укрзалізниця, відчувають себе в комфорті. У нас збитки три роки, в УЗ прибутки. Так, в 2023 році було 5 мільярдів гривень», – підкреслив Водовіз.

Як відомо, Наглядова рада Укрзалізниці погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Наразі проект перебуває на розгляді в Міністерстві розвитку громад та територій України. При цьому за 3 квартали 2024 року УЗ отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку – це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні. Бізнес-асоціації, у тому числі міжнародні торгові палати, розкритикували підвищення тарифів і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. А в «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили про загрозу закриття заводу та звільнення 20 тис. працівників.

Теги: перевезення послуги фінансування держава бізнес Укрзалізниця податки тарифи

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