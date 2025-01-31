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Бюджет України наповнюють не ФОПи, а великий бізнес, і зараз він потребує підтримки від держави – «Метінвест»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Бюджет України наповнюють не ФОПи, а великий бізнес, і зараз він потребує підтримки від держави – «Метінвест»
За оцінкою Водовіза, зараз український бізнес самостійно інвестує у розвиток і підтримання діяльності підприємств
фото: metinvestholding.com

«Великі інвестори не прийдуть в Україну, якщо не буде прогнозованої тарифної політики» – «Метінвест»

Якщо в Україні не буде прогнозованої податкової й тарифної політики, великі іноземні гравці не вкладатимуть коштів у вітчизняні підприємства. Таку думку висловив голова офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз на конференції «Стратегічні ресурси України: сценарії розвитку галузі надрокористування», що пройшла у Києві. 

Голова офісу СЕО «Метінвесту» зауважив: бізнес у сфері видобутку й перероблення корисних копалин є досить капіталомістким, тож потенційні інвестори мають одразу вкласти значні кошти у розвиток підприємства. Доступ до таких ресурсів мають лише великі міжнародні гравці, а для них важлива стабільність і прогнозованість державної політики.

«Україна багата на корисні копалини, але цей бізнес потребує мільярдів доларів інвестицій. Чи прийде у цю сферу середній, чи малий бізнес? Ні, це мають бути великі корпорації. Наприклад, для розроблення шахти, подібної до Покровської (належить компанії «Метінвест», нещодавно була зупинена через бойові дії – ред.), потрібно близько 10 млрд доларів. Чи знайдеться компанія, готова вкласти такі кошти, коли тарифи на перевезення, електроенергію та податки постійно змінюються? Для залучення інвестицій має бути якась стабільність», – підкреслив Водовіз.

Він також зауважив, що проєкти у добувній галузі мають дуже великий термін окупності: за даними Ernst&Young, шлях інвестора від отримання ліцензії та оформлення дозвільної документації до запуску збагачувального виробництва займає у середньому 18 років.

«Найкращим критерієм того, чи все у нас добре у країні з погляду видобувної промисловості, є те, скільки в Україні відкрито нових шахт і збагачувальних фабрик за останні 20 років. Так, у нас є окремі проєкти на стадії обґрунтування. А готових – нуль. Це і є відповідь», – зазначив Олександр Водовіз.

За його оцінкою, зараз український бізнес самостійно інвестує у розвиток і підтримання діяльності підприємств.

«Інвестиції у добувну промисловість – переважно і є нашими інвестиціями. Адже український бізнес – експортоорієнтований. Ми продаємо за кордон і звідти інвестуємо сюди. Щороку ми вкладаємо у середньому 1 млрд доларів. Чи багато бізнесів, що можуть вкладати такі кошти лише у підтримання поточної діяльності?» – зазначив Олександр Водовіз.

Він підкреслив: частка малого та середнього бізнесу у ВВП України становить лише 20%.

«Решта – це промисловість. І ми з вами живемо завдяки тому, що створює промисловість, а не малий і середній бізнес», – додав він.

Враховуючи, що робота в умовах війни додає складнощів бізнесу, уряд має враховувати це, зокрема у процесі інтеграції європейського законодавства, переконаний Водовіз – адже наразі українські урядовці кажуть, що ніяк не можуть вплинути на позицію європейців попри складну ситуацію, у якій опинилася Україна.

«Ми неодноразово відзначали, що позиція Брюсселя дуже жорстка. ЄС ставить перед Україною чіткі вимоги: або ви приймаєте європейське законодавство, або ні, і тут немає місця для переговорів. Але ж у нас війна! Зовсім інша економічна ситуація. Наприклад, металургійним заводам в Європі виділяють гранти на екологічну модернізацію. У нас такого немає. І ми не можемо відповідати європейським нормам. Тож прошу урядовців звернути на це увагу», – резюмував Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

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Теги: тарифи податки інвестиції бюджет війна бізнес промисловість Україна фронт

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