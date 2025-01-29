Організатори Нацвідбору на «Євробачення-2025» назвали ведучих конкурсу

Ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації

Фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Про це повідомляє «Суспільне».

У фіналі, який відбудеться 8 лютого, вони працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації.

Передшоу Нацвідбору буде вести Анна Тульєва, ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Також вона долучиться до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться у зірковому грінрумі.

фото: Суспільне

Трансляція вечора Євробачення розпочнеться 8 лютого о 18:00 з передшоу та фіналу – о 18:30.

Національний відбір на Євробачення-2025 транслюватимуть на телеканалі та сайті «Суспільне Культура», YouTube-каналі «Євробачення Україна», facebook-сторінках «Суспільного» та «Євробачення Україна», а також на сайті Євробачення в Україні.​ Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення – «Радіо Промінь».

Як повідомлялося, сьогодні, 23 січня, презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

До слова, конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

Також на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року. Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею «The Code» на Євробаченні-2024. Відповідно, 38 країн візьмуть участь у конкурсі, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. У великому фіналі до 20 переможців півфіналів доєднаються представники країн «Великої п’ятірки»: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також минулорічна країна-переможниця Швейцарія.