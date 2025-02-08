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Командувач Сил безпілотних систем розкрив деталі про нову українську зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командувач Сил безпілотних систем розкрив деталі про нову українську зброю
Вадим Сухаревський наголосив, що нову зброю створили буквально за кілька місяців
фото з відкритих джерел

Про зброю під назвою «Тризуб» стало відомо наприкінці 2024 року

 

В Україні невдовзі з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу «Шахед» за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва. Про це сказав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю на ютуб-каналі Pressing.

Говорячи про зброю під назвою «Тризуб», про яку стало відомо наприкінці 2024 року, командувач наголосив, що «ми змогли це зробити буквально за декілька місяців».

«Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати «Шахеди», розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми», – сказав Сухаревський.

Він пояснив, що це «робоча штука», яка «пропалює метал» і «збиває літаки зараз уже на випробуваннях». Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, «які, як усі звикли, з кулеметами і тепловізорами збивають «шахіди», «буде така сама машина, тільки вже з лазером».

Сухаревський підсумував, що завдяки таким розробкам про українців на світовій арені перестануть думати лише як про аграріїв.

«Що таке Україна на світовій арені? Переважна більшість людей в інших країнах скаже, що це аграрії. Олія, пшениця… Що Україна тепер? Аграрії залишились. Але тепер у нас є величезний шанс стати технологічною країною і вийти з карми селюка на рівень адекватного розумного гомосапієнса на світовій арені. І наші люди неперевершені в цьому плані», – зазначив командувач Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Україна має свою лазерну зброю – «Тризуб». Крім того, зараз розвивається проєкт із застосуванням дрона-«матки» з двома FPV. 

До слова, цього місяця у Великій Британії протестували високоенергетичну лазерну зброю з бронетехніки – вона може збивати дрони в повітрі, що і відбулося під час випробувань. Про це повідомило міністерство оборони країни.

Повідомляється, що Британія вбудувала лазер у бронетранспортер Wolfhound. Принцип роботи лазера полягає в тому, що він направляє інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії до своєї мети за допомогою вдосконалених датчиків і систем відстеження, які гарантують фіксацію та точність у реальному часі.

На відміну від звичайної зброї, лазерна фактично не обмежена кількістю боєприпасів. Це може стати економічно ефективною альтернативою деяким іншим видам озброєння.

Також військово-морські сили Великої Британії отримають до шести нових кораблів, які володіють лазерною зброєю та можливостями із запуску безпілотників, заявив міністр оборони країни Грант Шаппс. Він запевнив, що військово-Морські сили винесли уроки з війни в Україні, і що зі зміною характеру морської війни також змінювалися і типи кораблів, необхідних для морської піхоти.

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Теги: зброя аграрії Україна населення Вадим Сухаревський

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