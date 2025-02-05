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Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Боротьба з корупцією дасть «Укрзалізниці» значний фінансовий ресурс, і відпаде необхідність підвищувати тарифи на перевезення – Омелян

Укрзалізниця дуже багато втратила у вантажних перевезеннях, є серйозна фізична і моральна деградація рухомого складу. Вантажна база традиційно є першочерговою для компанії, і тут необхідне призначення фахових людей та реформування компанії, щоб зрозуміти, скільки насправді коштують вантажні перевезення. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи Національну транспорту стратегію, ухвалену урядом. 

«Потрібно спільно з Європейським Союзом провести максимальну електрифікацію всіх залізничних шляхів, та запровадити приватну тягу. Це треба зробити, щоб показати реальну вартість перевезень та їх ефективність порівняно з тим, що декларує «Укрзалізниця», – наголосив експерт.

Він також нагадав, що наразі «УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%, аргументуючи це підвищенням цін на електроенергію, основні засоби виробництва і т.д. Але реальна боротьба з корупцією, яка лишається високою у компанії, дасть значний фінансовий ресурс і позбавить «УЗ» необхідності постійно підвищувати тарифи.

«Я залишаюся прихильником свого бачення. І вважаю, що корупційна складова у компанії не зменшилася. Це питання, власне, до Наглядової ради, внутрішньої безпеки та кадрових призначень. Можливо, новому очільнику Олександру Перцовському вдасться, і за рахунок боротьби з цим явищем з'явиться і додатковий ресурс для модернізації «Укрзалізниці», – резюмував Омелян.

Як відомо, експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торгівельній палаті (ACC), крім тарифів, «УЗ» збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

Експерти та учасники ринку попередили, що таке рішення створить значний тиск на економіку України, а додаткові витрати на логістику для бізнесу перевищать 1,4 млрд грн на рік, що суттєво знизить конкурентоспроможність української продукції та обмежить можливості для виходу на експортні ринки. У результаті від цього постраждає та сама «Укрзалізниця», адже втратить роботу.

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Теги: тарифи Володимир Омелян Укрзалізниця Україна перевезення

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Економіка

Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
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