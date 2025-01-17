Російські дипломати нишком прослизнули до зачиненої частини парламенту Британії

Російські дипломати проникли в приватну зону парламенту Великої Британії, тож депутатів попередили більше не запрошувати росіян до будівлі

Декілька російських дипломатів, які прийшли на екскурсію будівлею британського парламенту в Лондоні, в якийсь момент відокремилися від загальної групи і зайшли в приміщення Палати лордів, закрите для відвідувань, звідки їх вигнала охорона. Про це пише британська газета Guardian.

Як зазначає видання, прикрий інцидент, який «стривожив співробітників служби безпеки та викликав приватні попередження з боку спікерів обох палат», стався ще напередодні Різдва, яке у Великій Британії відзначають 25 грудня, проте відомо про нього на загал стало лише цього тижня.

«Швидше за все, вони просто хотіли похвалитися в Кремлі, що «проникли до британського парламенту», – цитує газета своє джерело в парламенті. – На жаль, формально це правда – але зловили їх до того, як було завдано будь-якої шкоди».

Утім, у британському уряді до інциденту поставилися більш ніж серйозно. Депутатам обох палат було розіслано листа з попередженням не запрошувати дипломатів із Росії до будівлі парламенту навіть у приватному порядку. Поки що незрозуміло, чи росіяни відвідували екскурсію, влаштовану з особистої ініціативи когось із співробітників чи самих депутатів, чи купили квиток як звичайні туристи.

Хоча дипломатичні відносини між Москвою та Лондоном не розірвані, на території парламенту представники російської держави з березня 2022 року офіційно оголошені персонами нон грата, про що російського посла повідомили письмово.

У четвер спікери обох палат нагадали про це своїм підопічним у приватному порядку. «Оскільки нещодавно в палаті з'явилося кілька нових членів, хотілося б скористатися нагодою і нагадати колегам про діючі заходи, які були вжиті після вторгнення Росії в Україну», – йдеться у листі, розісланому депутатам обох палат від імені їхніх голів, сера Ліндсі Хойла та лорд Макфолла.

Міністр Пет Макфадден, до обов'язків якого належить забезпечення національної безпеки, у листопаді попередив, що Росія готова зробити кібератаки на Велику Британію та інших союзників у спробі послабити підтримку України.

Нагадаємо, Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду їзадля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

Утім український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий звернув увагу на неточності у двосторонньому документі про поглиблення партнерства між Україною та Великою Британією.