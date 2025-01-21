Курйозний момент із декольте. Мережа порівняла Цукерберга з Кучмою

Користувачі захвилювалися за шлюб Цукерберга після його вчинку

На інавгурації 47-президента США Дональда Трампа до обʼєктивів камер потрапив куйорзний момент. Засновник компанії Meta та розробник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг вдивлявся у декольте Лорен Санчес, нареченої мільярдера Джеффа Безоса.

Так, погляди Цукерберга не залишилися осторонь користувачів соцмереж. Вони дивувалися, як Цукерберг неодноразово кидав погляд на груди Лорен Санчес, коли водночас, поруч сиділа його дружина Прісцила Чан. Вони разом з 2012 року.

Українські користувачі відразу пригадали легендарне схоже фото із другим президентом України Леонідом Кучмою.

фото з відкритих джерел

Також зазначали, що можливо, Цукерберг звернув увагу не на груди, а на статус Лорен Санчес, оскільки вона наречена мільярдера.

скриншот: facebook.com/Владимир Воля

Частина українців турбувалися, чи не зруйнує це шлюб Цукерберга. Інші ж зазначали, що так Цукерберг шукає оновлення для Meta, або ж сам обходить правила для користувачів мережі.

Після слів Трампа, що в Америці тепер буде лише дві статі, багато хто почав цікавитися, як соціальні мережі врегулюють можливість обирати собі у профілях інші статі скриншот: x.com

Один із іноземних користувачів пожартував над заявами Facebook. де зазначається, що соцмережа «цінує приватність кожного». Однак сам Цукерберг, на думку людей, не дотримав цього.

Нагадаємо, Лорен Санчес, наречена мільярдера Джеффа Безоса, викликала обурення через вибір вбрання для інавгурації 47-президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Mirror.

На церемонію інавгурації Санчес прийшла, одягнувши піджак на голе тіло. Дівчина Безоса була у білому костюмі, з-під блейзера виднівся білий мереживний бюстгальтер.

Також «Міс Україна-2001» Олександра Ніколаєнко та її чоловік, американський мільярдер Філ Раффін, стали почесними гостями на інавгурації президента 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбулася сьогодні, 20 січня, в Ротонді Капітолія у Вашингтоні.