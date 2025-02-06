Росіяни вдарили дронами по Харкову: головне за ніч

Ворожий дрон влучив у найбільший ринок Харкова, Олександр Терен дав свій прогноз щодо закінчення війни в Україні, президент Гватемали пообіцяв приймати більше депортаційних рейсів зі США, День без автомобілей та мотоциклів у Колумбії, держсекретар США про заяви Трампа щодо захоплення Сектора Гази, у Харкові одну з вулиць перейменували на честь спецпідрозділу «Кракен».

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Ворожий дрон влучив у найбільший ринок Харкова

У ніч проти 6 лютого росіяни вдарили БпЛА «Герань-2» по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста. Внаслідок влучання ворожих дронів на території ринку зайнялась пожежа. Згоріли торговельні ряди. Повідомляється, що російський БпЛА влучив у дах найбільшого ринку Харкова.

Внаслідок вибуху пошкоджені десятки торговельних павільйонів. Обійшлось без травмованих. Охоронці, які були на місці події не отримали поранення.

Менш ніж за годину росіяни завдали ще одного по Новобаварському районі Харкова. Влучання було по території інфраструктурного транспортного підприємства. Травмованих внаслідок атаки в цьому районі немає.

Ветеран війни Олександр Терен дав свій прогноз щодо закінчення війни в Україні

Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен дав прогноз щодо закінчення повномасштабної війни і озвучив свої думки, якою буде перемога України. Терен вважає, що Україні, ймовірно, не вдасться повернути захоплені Росією території.

Олександр Терен каже, що йому, як і всім українцям, хотілося б скорішого миру і лише на прийнятних для України умовах – щоб Україна повернула контроль над усіма окупованими Росією територіями, зокрема, й Донецькою та Луганською областями та Автономною Республікою Крим. Однак думає, що цього зробити не вдасться.

«Все ж таки коливання між цинізмом і якимось бажанням власним, можливо, десь інфантильним або мрійним, складно відповісти про те, який… Мир, звичайно, прийнятним для мене був би, як і для всіх українців – території наші всі повернути і щоб все було на своїх місцях. Але, очевидно, я прекрасно розумію, що нам це не вдасться», – розповів військовий.

Президент Гватемали пообіцяв приймати більше депортаційних рейсів зі США

Президент Гватемали Бернардо Аревало заявив, що прийматиме на 40% більше депортаційних рейсів зі Сполучених Штатів, при чому як своїх громадян, так і виселених зі США громадян інших країн.

Лідер Гватемали заявив, що деталі збільшення кількості рейсів будуть обговорюватися в робочих групах, які будуть створені. Він також додав, що прийом злочинців не обговорювався на зустрічі в середу, після того як у понеділок Сальвадор запропонував розмістити у своїх в'язницях «небезпечних злочинців» з будь-якої точки світу, депортованих Сполученими Штатами.

Колумбійці пересідають на велосипеди, бо їм загрожує штраф за їзду на авто: в чому причина

Сьогодні, 6 лютого, у Боготі (столиця Колумбії) відзначатимуть новий День без автомобілів і мотоциклів, ініціативу, що спрямована на підвищення обізнаності населення про важливість вибору більш стійких і екологічних засобів пересування.

В цей день в окремих районах міста буде заборонено рух приватного транспорту, що спонукає людей шукати інші види транспорту. Транспортні засоби, якими не можна виїжджати в цей день: приватні автомобілі та мотоцикли.

Тож власники приватних автомобілей мають пересідати на громадський транспорт, велосипед або ж йти пішки, щоб дістатись до роботи чи іншого місця. Якщо ж порушити правило цього дня, то доведеться сплатити штраф.

6 лютого, з 05:00 ранку до 21:00 вечора місто стане сценою, де пішоходи, велосипедисти та користувачі громадського транспорту займатимуть центральне місце, пропагуючи екологічніші звички подорожувати.

Держсекретарю США довелось виправдовуватись через заяви Трампа про захоплення Сектора Гази

Держсекретар США Марко Рубіо спробував пояснити радикальне твердження президента Трампа про те, що США мають взяти під контроль Сектор Гази. Рубіо наголосив, що Трамп лише запропонував «взяти відповідальність за реконструкцію цієї території», а жителям Гази тимчасово виселитися під час цього процесу.

Рубіо підкреслив, що Трамп пропонував взяти на себе відповідальність за відновлення Гази, але ні про яке силове захоплення мови не йде.

«Єдине, що президент Трамп зробив дуже великодушно, на мій погляд, це запропонував Сполученим Штатам готовність втрутитися, розчистити сміття, очистити місце від усіх руйнувань, які є на території Гази, очистити її від усіх цих боєприпасів, що не вибухнули», – сказав Рубіо.

Рубіо заявив, що висловлювання Трампа не були задумані як ворожий крок.