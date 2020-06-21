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    Економіка та фінанси

    Ірландський лоукостер відновив рейси до України

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    З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України, -&nbsp;Ryanair - Ірландський лоукостер відновив рейси до України
    З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України, - Ryanair

    Лоукостер у червні літатиме з Києва лише за трьома напрямками - до Мадрида, Барселони і Берліна

    Ірландський лоукостер Ryanair у неділю, 21 червня, відновив рейси до України. Про це повідомляє пресслужба Ryanair.

    Зазначається, що у Київ прибув літак з Мадрида.

    У Ryanair поінформували, що поки авіакомпанія літає з Києва лише за трьома напрямками.

    «Сьогодні, вперше після ослаблення карантину, в аеропорт «Бориспіль» вилетів літак з Мадрида. Ввечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair з Барселони... Мадрид, Барселона і Берлін - це поки єдині напрямки, куди з Києва літатиме лоукост Ryanair до кінця червня. З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію.

    Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

    Нагадаємо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

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