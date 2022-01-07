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    За рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд

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    Збитки від злочинів зросли на 79% - За рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд
    Збитки від злочинів зросли на 79%
    фото з відкритих джерел

    У 2021 році крадіжки криптовалют зростали значними темпами

    Криптошахраї у 2021 році отримали рекордні $14 млрд, швидкими темпами зростали крадіжки криптовалют. Про це пише CNBC із посиланням на дослідження Chainalysis.

    Збитки від злочинів, пов'язаних із цифровими валютами, зросли на 79% порівняно з 2020 роком.

    Найбільше злочинів у сфері криптовалют припало на шахрайство, на другому місці – крадіжки, більшість з яких є результатом зламування блокчейн-проєктів.

    У Chainalysis зазначили, що DeFi (децентралізоване фінансування) – причина різкого зростання шахрайства та крадіжок.

    У 2021 році обсяг трансакцій DeFi зріс на 912%. Керівник відділу досліджень Chainalysis Кім Грауер пояснив, що багато з DeFi-протоколів, що запускаються, мають вразливості. 21% зломів минулого року припало саме на них.

    Порівняно з 2020 роком сума вкрадених цифрових активів зросла на 516%, до $3,2 млрд. 72% із цього значення посідає протоколи DeFi. Збитки від шахрайства збільшилися на 82% до $7,8 млрд.

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    Теги: шахрайство децентралізація криптовалюта
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    За рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд