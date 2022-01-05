Українці переходять на нову валюту. Цифрові монети має рекордна кількість населення
Україна вийшла на перше місце у світі за відсотком населення, що володіє криптовалютами. Цифрові монети має більше 10% українців
Україна посідає перше місце у світі за відсотком населення, що володіє крипто валютами. Про це свідчать дані компанії Triple A. Експерти вважають, що цифрові монети має 5,5 млн українців, або 12,7% населення країни.
Triple A рахує не кінцевих власників, а кількість криптогаманців, зареєстрованих у країні. Зазвичай таких гаманців декілька у кожного, хто цікавиться ринком крипти. Тобто це лише порядок цифр, а не точні дані.
З одного боку, такі високі цифри показують відкритість українців новим технологіям. З іншого – це індикатор відсутності на вітчизняному ринку інструментів для інвестування і невисокого рівня фінансової грамотності.
Якщо говорити про глобальний ринок, то станом на 2021 рік Triple A оцінює рівень володіння криптовалютою у світі у 3,9% населення, тобто 300 млн користувачів. Понад 18 тис. компаній вже приймають криптовалютні платежі.
Перше місце у світі за абсолютною кількістю криптогаманців тримає Індія – 100 млн. На другому місці США – 27 млн, Нігерія третя – 13 млн.
Демографічні показники власників:
- 79% чоловіків;
- 21% жінок;
- 58% власників віком до 34 років;
- 82% мають ступінь бакалавра або вище.
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Джерело: Межа