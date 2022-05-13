Італійська компанія готова піти на поступки Путіну

Eni в травні може заплатити РФ за газ в рублях – Bloomberg

Італійська енергетична компанія Eni має намір заплатити «Газпрому» за постачання газу в травні, навіть якщо початковий платіж в євро буде конвертований в рублі. Також юристи холдингу ведуть юридичну роботу з підготовки до відкриття рублевих рахунків для оплати газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок був зроблений після того, як «Газпром» спробував запевнити Eni в тому, що платіж не порушить санкції ЄС, оскільки центральний банк Росії не братиме безпосередньої участі. Європейські компанії протягом декількох тижнів намагалися з'ясувати, як вони можуть задовольнити попит Росії на платежі в рублях і зберегти поставки газу, не порушуючи санкцій проти РФ.

Клаудіо Дескальці, головний виконавчий директор компанії Eni, брав безпосередню участь у зусиллях італійського уряду щодо скорочення енергетичної залежності від Росії, допомагаючи укладати енергетичні угоди в Алжирі та Анголі.

Нагадаємо, в кінці квітня італійська компанія Eni повідомила, що має намір дотримуватися існуючих договірних умов із закупівель російського природного газу і тому не відкривала рублевого рахунка.

27 квітня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку», проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

Раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

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