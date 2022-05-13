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    $40 млрд від США: прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги

    Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за витратами допомоги Україні - $40 млрд від США: прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги
    Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за витратами допомоги Україні
    фото з відкритих джерел

    Проросійський політик у Сенаті унеможливив швидке прийняття законопроєкту

    У США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $40 млрд. Про це повідомляє CNN.

    Перед цим лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл, демонструючи рідкісну єдність, закликали якнайшвидше ухвалити цей документ.

    Для подолання заперечення Пола може знадобитися кілька днів, але зрештою в ухваленні законопроєкту про додаткові витрати ніхто не сумнівається.

    Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні. Члени обох партій загалом згодні з цією ідеєю, але внесення змін до законопроєкту на нинішньому етапі потребуватиме певного часу та уповільнить надання допомоги.

    «Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США», – заявив Пол, якого вважають проросійським політиком.

    «Усе, чого він досягне своїми сьогоднішніми діями, – це відтермінує цю допомогу. Але не зупинить»,– сказав Шумер.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

    Раніше стало відомо, що «демократи» мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі $40 млрд.

    Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    $40 млрд від США: прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги