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Єдиний тариф на розподіл електроенергії зашкодить експортним підприємствам, – «Центр Разумкова»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Єдиний тариф на розподіл електроенергії зашкодить експортним підприємствам, – «Центр Разумкова»
Експерт пояснив, що внаслідок зростання тарифу на розподіл 1-го класу напруги суттєво зростуть витрати промисловості
фото: depositphotos.com

НКРЕКП планує збільшити тариф на розподіл електроенергії для 1-го класу напруги у п’ять разів

Через встановлення єдиного тарифу на розподіл електроенергії постраждають експортно-орієнтовні підприємства. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

Він розповів, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує збільшити тариф на розподіл електроенергії для 1-го класу напруги у п’ять разів.

«Постраждають від такого підвищення, перш за все, металургійні підприємства, цементні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, агропідприємства та інші експортно-орієнтовані підприємства Зокрема, гірничо-металургійний комплекс (ГМК), який разом із суміжними галузями формує 5,7% ВВП України. Також ГМК – один з найбільших експортерів з понад $4 млрд валютної виручки у 2023 році», – пояснив Омельченко.

Експерт пояснив, що внаслідок зростання тарифу на розподіл 1-го класу напруги суттєво зростуть витрати промисловості. Орієнтовно на 26 млрд грн на рік (з 6,4 млрд грн до 32,5 млрд грн).

«В умовах війни підвищення у п’ять разів тариф на розподіл для промисловості не є актуальним питанням. Оскільки, для промисловості, що й без того перебуває у глибокій кризі, це означатиме мільярдні втрати валютної виручки й бюджетних надходжень та скорочення багато тисяч робочих місць», – підсумував Омельченко.

Раніше повідомлялося, що якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.

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Теги: електроенергія енергетика Україна бізнес тарифи НКРЕКП

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