За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів

Щоденно над ремонтами у Донецькій області працює близько 70 відновлювальних бригад енергокомпанії

За добу енергетики заживили домівки 9 тис. родин, що були без світла через обстріли – ДТЕК 29 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання семи населених пунктів на Донеччині, постраждалих через бойові дії. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

На Донеччині ситуація залишається вкрай важкою. Попри все енергетики продовжують відновлення, щойно дозволяють військові.

Вчора їм вдалося дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути світло в оселі понад дев'яти тисяч родин Донеччини, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову попри небезпеку та обстріли. Вони роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Щоденно над ремонтами у Донецькій області працює близько 70 відновлювальних бригад енергокомпанії.

Раніше ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонту обладнання на Донеччині. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.