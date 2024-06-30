Головна Новини
search button user button menu button

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів
фото: ДТЕК

Щоденно над ремонтами у Донецькій області працює близько 70 відновлювальних бригад енергокомпанії

За добу енергетики заживили домівки 9 тис. родин, що були без світла через обстріли – ДТЕК 29 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання семи населених пунктів на Донеччині, постраждалих через бойові дії. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова. 

На Донеччині ситуація залишається вкрай важкою. Попри все енергетики продовжують відновлення, щойно дозволяють військові.

Вчора їм вдалося дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути світло в оселі понад дев'яти тисяч родин Донеччини, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову попри небезпеку та обстріли. Вони роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Щоденно над ремонтами у Донецькій області працює близько 70 відновлювальних бригад енергокомпанії.

Раніше ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонту обладнання на Донеччині. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.

Теги: енергетика обстріл ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали удару близько 17:00
Окупанти обстріляли курортне селище на Одещині
5 червня, 21:43
Унаслідок обстрілу Балаклії постраждали восьмеро дітей
У День захисту дітей Росія обстріляла Балаклію: наймолодшому постраждалому два роки (фото)
1 червня, 14:18
Шмигаль заявив, що органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії
В Україні планують обмежити вуличне освітлення
7 червня, 16:43
За попередньою інформацією влучання сталося в Полтавському районі
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтави: є постраждалі (оновлено)
17 червня, 15:46
Наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію
Галущенко повідомив, чи готується нове підвищення тарифів на електроенергію
23 червня, 03:15
«Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом доби
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня
24 червня, 18:21
Наслідки удару по Івано-Франківському університету нафти та газу, 22 червня 2024 р.
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
22 червня, 12:22
Заступник міністра запевнив, що енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання
Відключення світла можуть скасувати у частині населених пунктів: деталі
27 червня, 13:47
На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, мобільна оперативна група ДСНС та усі профільні служби
Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську
Вчора, 21:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8269
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7373
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4276
Онлайн карта бойових дій в Україні на 30.06.2024: ситуація на фронті
3101
Чому росіяни скидають авіабомби на свою територію? Відповідь ЗСУ
2323
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Сьогодні, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Сьогодні, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua