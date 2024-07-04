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Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото)
Росіяни Часів Яр перетворили у руїну
фото: Сухопутних військ ЗСУ

На оприлюднених кадрах видно, що кожен із будинків зруйнований повністю або частково

Українські військові продовжують обороняти місто Часів Яр, що на Донеччині, попри те, що росіяни перетворили його не руїну. Сухопутних військ ЗСУ показали, який вигляд наразі має місто. 

«Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога», – йдеться у дописі.

Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото) фото 1
фото: Сухопутних військ ЗСУ

На оприлюднених кадрах видно, що кожен із будинків зруйнований повністю або частково.

4 фото
На весь екран
Часів Яр наразі має такий вигляд
фото: Сухопутних військ ЗСУ

Як відомо, запеклі бої за Часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль.

Нагадаємо, російські військові окупували мікрорайон Канал в місті Часів Яр, Донецької області.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.

До слова, Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність постачання західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.

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Теги: росія ЗСУ війна Донеччина військові Україна Часів Яр

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