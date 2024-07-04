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Глава Європейської ради різко прокоментував можливий візит Орбана до Москви

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Глава Європейської ради різко прокоментував можливий візит Орбана до Москви
Шарль Мішель заявив, що жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України
фото: ЕРА

Мішель сказав, що позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна – жертвою

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країна, яка головує в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Так глава прокоментував у соцмережі Х повідомлення про можливий візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву.

«Країна, що головує в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС», – написав Мішель.

Глава Європейської ради додав, що позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна – жертвою.

«Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України», – додав чиновник.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав Київ, 5 липня поїде у Москву. Водночас команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує. Вони зауважують, що їхній лідер їде до Азербайджану.

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Теги: Віктор Орбан Європейський союз Європарламент Україна росія

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