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Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Білорусі
Білорусі буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати золото і алмази
фото: censs

Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства

Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України. Про це стало відомо із сайту Ради ЄС.

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі.

Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.

«Що стосується імпорту, буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати, зокрема, золото та алмази з Білорусі, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту. Останній захід буде доповнено новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та зрідженні природного газу», – йдеться у пресрелізі.

Рада забороняє надавати певні послуги Білорусі:

  • бухгалтерські послуги, аудиторські послуги, включаючи державний аудит, бухгалтерські послуги, податкові консультаційні послуги, консультаційні послуги з питань бізнесу та управління та послуги зі зв’язків з громадськістю;
  • архітектурні та інженерні послуги, а також консультаційні послуги з ІТ та юридичні консультації;
  • послуги з реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки, а також послуги з тестування продукції та технічної перевірки.

Сьогоднішнє рішення вимагає від експортерів ЄС включити до своїх майбутніх контрактів так звану «статтю про заборону Білорусі», за допомогою якої вони договірно забороняють реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі чутливих товарів і технологій, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що 26 червня посли країн-членів Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України. Санкції є відповіддю ЄС на підтримку Білоруссю загарбницької війни РФ проти України.

До слова, Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України. 

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Теги: санкції Білорусь Україна Європейський союз війна

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