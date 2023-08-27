Винна Україна? Шольц розповів, чому економіка Німеччини більше не зростає

Олаф Шольц відверто розповів про проблеми у економіці ФРН

Канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg.

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За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

«Я не впевнений, що Європейський союз дійсно вважає, що ми повинні брати на себе більше боргів», – заявив він, зазначивши, що останніми роками Німеччина додала сотні мільярдів євроборгу, щоб протистояти пандемії та пом'якшити наслідки української війни та спричиненого цим стрибка цін на енергоносії.

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Раніше двом найбільшим економікам Євросоюзу передбачили проблеми. Уточнюється, що попередні індекси ділової активності (PMI) за серпень для двох найбільших економік Євросоюзу – Німеччини та Франції – виявилися гіршими за очікування аналітиків.

До слова, приблизно 64% німців бажають зміни уряду у ФРН, вважаючи, що це пішло б країні на користь, показують результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

Рейтинг правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини знижується. Якби вибори до Бундестагу відбулися сьогодні, за СДПН проголосували б лише 18% виборців. Це на 2% менше, ніж тижнем раніше. Загалом у правлячої зараз «світлофорної» коаліції із СДПН, «Зелених» та ВДП у сумі 40% голосів. На останніх виборах до Бундестагу цей показник становив 52%.

Лише 22% хотіли б, щоб правляча нині коаліція у складі соціал-демократів, вільних демократів та «зелених» залишалася при владі. Роботою Олафа Шольца незадоволені 70% респондентів – на десять відсотків більше, ніж місяць тому.

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Нагадаємо, у Заходу немає планів скинути режим Путіна. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час у п'ятницю, 18 серпня, у форматі Augsburger Allgemeine Live, пише DW.

На запитання журналіста про те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі, Шольц відповів: «Хто де сидить (які позиції займає – ред.), ми не вирішуємо». «Ми також не плануємо зміну режиму», – зазначив Шольц, додавши, що Путін, однак, боїться, що саме «це наш план».

«Йому (Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус», – зазначив канцлер ФРН.Канцлер ФРН також підкреслив, що намагатиметься не допустити втягування Німеччини у війну в Україні як сторону конфлікту.