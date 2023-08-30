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Стало відомо, як уряд планує повертати українців з-за кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, як уряд планує повертати українців з-за кордону
фото ілюстративне

Кабмін хоче стимулювати українців повертатися та інвестувати зароблені за кордоном кошти у національну економіку

Близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. Про те як уряд планує повертати заробітчан додому, розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «24 канал».

«Зараз готуємо законопроєкт, який передбачає запровадження програми економічної реінтеграції українців, які тривалий час працювали за кордоном. Маємо напрацювати механізми, які стимулюватимуть людей повертатися, інвестувати зароблені за кордоном кошти у національну економіку, розвивати мале підприємництво», – каже вона.

Документ пропонує запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну. Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги. Зараз проєкт закону вже розроблений та проходить процедуру внутрішнього погодження в Міністерстві економіки України.

«Нам важливо вже зараз, не чекаючи завершення війни, створювати умови для повернення ветеранів. Я впевнена, що завдяки силі духу та сміливості Україна звільнить усі окуповані території, а після цього нас чекає грандіозна відбудова країни – сучасної, комфортної, людиноцентричної», – додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що українські біженці в Ірландії можуть опинитися просто неба.

Також чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України.

Теги: біженці війна економіка

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