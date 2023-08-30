Стало відомо, як уряд планує повертати українців з-за кордону

Кабмін хоче стимулювати українців повертатися та інвестувати зароблені за кордоном кошти у національну економіку

Близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. Про те як уряд планує повертати заробітчан додому, розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «24 канал».

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«Зараз готуємо законопроєкт, який передбачає запровадження програми економічної реінтеграції українців, які тривалий час працювали за кордоном. Маємо напрацювати механізми, які стимулюватимуть людей повертатися, інвестувати зароблені за кордоном кошти у національну економіку, розвивати мале підприємництво», – каже вона.

Документ пропонує запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну. Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги. Зараз проєкт закону вже розроблений та проходить процедуру внутрішнього погодження в Міністерстві економіки України.

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«Нам важливо вже зараз, не чекаючи завершення війни, створювати умови для повернення ветеранів. Я впевнена, що завдяки силі духу та сміливості Україна звільнить усі окуповані території, а після цього нас чекає грандіозна відбудова країни – сучасної, комфортної, людиноцентричної», – додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що українські біженці в Ірландії можуть опинитися просто неба.

Також чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України.