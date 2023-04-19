США на фоні очікуваного контрнаступу оголосили новий пакет допомоги

Америка надасть Україні озброєння на суму $325 млн

Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про нову допомогу для України. Про це йдеться на сайті Міноборони США.

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«Міністерство оборони оголосило про нову критично важливу безпекову допомогу Україні. Це включає в себе санкціонування президентського скорочення допомоги у сфері безпеки з більшою кількістю боєприпасів для наданих США Himars, артилерійських снарядів і протитанкових засобів, необхідних для зміцнення захисників України на полі бою, на суму $325 млн.

До пакету увійшли:

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додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

протитанкові міни;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

понад 9 млн патронів до стрілецької зброї;

чотири машини матеріально-технічного забезпечення;

високоточні авіаційні боєприпаси;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

запчастини та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – додали в США.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.