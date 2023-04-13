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Коментар глави УГКЦ щодо подій у Лаврі та причетність «Вагнер» до страти українського воїна: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Коментар глави УГКЦ щодо подій у Лаврі та причетність «Вагнер» до страти українського воїна: головне за ніч
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
фото з вільних джерел

Блаженніший Святослав зауважив, що скандал у Лаврі стає викликом для усього релігійного середовища

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври.

У той час, стало відомо про причетність ПВК «Вагнер»до страти українського військового.

Між тим, Світовий банк надає Україні $200 млн на відновлення енергетики.

Тим часом, білоруські моніторингові групи повідомили скільки саме ворожої авіації залишилося на аеродромах Білорусі.

«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 13 квітня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

Предстоятель порівняв поведінку представників московської церкви в Україні з поведінкою олігархів, що завдає моральних втрат авторитету Церкви, як такої.

«Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української Православної Церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі».

Блаженніший Святослав зауважив, що скандал у Лаврі стає викликом для усього релігійного середовища: і для протестантів, і для греко-католиків, і для римо-католиків, і для православних. «Люди втрачають моральні духовні орієнтири, коли якась Церква стає небезпечною з погляду державної безпеки. 

Страта українського полоненого: названо виконавців

До жорстокого і цинічного вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі напередодні, причетні бійці ПВК «Вагнер».

Про це заявив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін в ефірі ютьюб-каналу «Ходорківський Live». За словами Осечкіна, він зв'язався з колишнім бійцем «Вагнера» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії. Той, у свою чергу, впізнав на відеозаписі своїх товаришів по службі.

«Він однозначно впізнає там своїх колег, бійців «Вагнера» за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по рації», – заявив Осєчкін.

Світовий банк надає Україні $200 млн. на відновлення енергетики 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час візиту до Вашингтону, підписав угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде. Згідно документу, Світовий банк надасть Україні $200 млн на відновлення енергетики.

«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», – зазначив Шмигаль.

Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі

Останнім часом, авіаційне угруповання ВКС РФ у Білорусі суттєво скоротилося. Однак, на білоруських аеродромах все ще залишається достатньо авіаційної техніки ворога, що здатна атакувати територію України.

Станом на 12 квітня 2023 року вона включає :

  • бомбардувальники: 6 одиниць Су-34 і 2 - Су-24МР (знаходяться на аеродромі «Барановичі»).

  • винищувачі: 4 Су-30 / Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС РФ (перебувають на аеродромі «Барановичі»).

  • гелікоптери: 12 одиниць Мі-8 та Мі-24 (знаходяться на аеродромі «Мачуліщі»).

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Теги: ворог Московська церква в Україні вбивство відео гроші енергетика Денис Шмигаль США міністр Світовий банк штраф скандал ПВК Вагнера УГКЦ

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