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США відреагували на нічну ракетну атаку по Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США відреагували на нічну ракетну атаку по Україні
Ракетна атака на Умань, 29 квітня 2023 року
фото: glavcom.ua

В Умані внаслідок ракетної атаки загинули 10 людей

Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України. Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, коментуючи нічну ракетну атаку по Україні.

«Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці у її боротьбі», – йдеться в повідомленні.

США відреагували на нічну ракетну атаку по Україні фото 1

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 10:00 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже десятеро людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

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Теги: Умань Черкащина ракета США росія

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