Візит Зеленського до Польщі: названо дату

Польща очікує на візит Зеленського в середу

Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом 5 квітня. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

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«У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського в Польщі. Президент України зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у нас, у середу вдень у Королівському замку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави.

До слова, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.