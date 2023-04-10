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Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN
У злитих документах є плани щодо контрнаступу України
фото ілюстративне

Витік спонукав Пентагон зробити кроки щодо скорочення потоку особливо важливих документів

Україна змінила деякі воєнні плани через ймовірний витік американських секретних військових документів. Про повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

У статті CNN не наводиться подробиць цієї інформації, але зазначається, що витік також спонукав Пентагон зробити кроки щодо скорочення потоку особливо важливих документів, які зазвичай щодня доступні сотням людей в уряді.

Об'єднаний комітет начальників штабів, до якого входить найвище керівництво міністерства оборони і який консультує президента США, зараз вивчає свої списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує секретні звіти, сказав представник Пентагону.

Багато з поширених в інтернеті документів мали позначки, що вказували на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом комітету, відомим як J2, і, мабуть, є документами для брифінгів.

Цієї ночі Пентагон заявив, що продовжує перевіряти справжність документів та намагається оцінити збитки для національної безпеки. Союзники США також проводять оцінку та намагаються визначити, чи не постраждали їхні власні джерела та методи внаслідок витоку.

«Ми очікуємо, що найближчими днями США поділяться з нами оцінкою збитків, але ми не можемо чекати їхньої оцінки. Зараз ми робимо свою власну», – сказав CNN чиновник із країни, що входить до так званого альянсу «П'яти очей» (США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія).

Нагадаємо, The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани. 

7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

Розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Reuters повідомляє, що злиті в мережу засекречені дані про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом можуть бути підробними

Теги: Пентагон США Україна війна

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