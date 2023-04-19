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«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
Генерал Петреус вважає, що росіяни не змогли нав'язати свою лінію ведення військової кампанії і підготувати сили для проведення цієї кампанії
фото з відкритих джерел

Російським бійцям бракує професіоналізму і тренувань

​Російські загарбники дуже недооцінили потужність Збройних сил України, натомість переоцінили власні сили. Але найбільша помилка росіян у тому, що їхня телекомунікаційна система є одноканальною, і її можна легко знайти. Про це заявив колишній директор ЦРУ, генерал армії США у відставці Девід Петреус в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Вони (росіяни- ред.) повністю недооцінили українські сили і повністю переоцінили російські сили. І вони не змогли нав'язати свою лінію ведення військової кампанії і підготувати сили для проведення цієї кампанії. Крім того, у них не було сучасних телекомунікаційних систем. Тому генерали продовжували гинути», – заявив Петреус.

Американський генерал також зазначає, що російським бійцям бракує професіоналізму і тренувань. «Вони не тренували свої війська, ми завжди знали, що їм бракує професійного сержантського складу, який є основою наших сил на Заході. Було дуже багато помилок, які вони продемонстрували, деякі з них були очікуваними, інші були несподіваними. Наприклад, той факт, що їхня телекомунікаційна система є одноканальною, і ви можете легко її знайти. Вона не зашифрована. Вона також високочастотна – це означає, що вона поширюється дуже широко, будь-хто може вловити її за допомогою поліцейського сканера, на відміну від нашої системи, яка використовує частотну модуляцію (FM)», – сказав Петреус.

Генерал наголосив, що те, що ці системи не зашифровані, «дійсно вражає, враховуючи, скільки росіяни інвестували в модернізацію своїх збройних сил».

Нагадаємо, британська розвідка назвала головну мету інформаційних операцій РФ проти України.

Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: розвідка США війна ворог Бахмут росіяни

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