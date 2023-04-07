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Польща придумала, як розв’язати проблему експорту українського зерна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща придумала, як розв’язати проблему експорту українського зерна
Польські аграрії протестували через значний наплив українського збіжжя на польський ринок
фото з відкритих джерел

Найближчим часом Варшава розробить нові механізнми, що дозволять стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку

Українське збіжжя перевозитиметься через Польщу у треті країни без розвантаження на польській території. Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер під час пресконференції.

Він розповів, що найближчим часом у Польщі будуть розроблені нові механізнми, що дозволять стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку, яку спричинив експорт українського зерна.

«Ми подбаємо про те, щоб цей експорт відбувався таким чином, щоб він ішов безпосередньо до третіх країн, без розвантаження товару у Польщі», – зазначив Мюллер.

Зазначимо, що останніми місяцями польські фермери активно протестували через значний наплив на польський ринок українського збіжжя, яке мало йти транзитом через Польщу у треті країни.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра агропромислового комплексу на тлі кризи, пов'язаної з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн. 

До слова, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час переговорів 5 квітня знайшли вирішення проблеми експорту українського зерна до Європейського Союзу, на що скаржилися польські фермери.

Як повідомлялося, Росія поставила новий-старий ультиматум щодо продовження зернової угоди. І зробила це спеціально у день візиту Сі Цзіньпіня в Москву (Китай є одним із найважливіших гравців, зацікавлених у продовженні угоди). Таким чином, росіяни намагаються затягнути Китай у свою зернову гру.

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Теги: експорт ринок зерно Україна Польща

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