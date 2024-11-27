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ЄБРР підтримав ідею створення Фонду, який прискорить будівництво зеленої енергетики в Україні

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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ЄБРР підтримав ідею створення Фонду, який прискорить будівництво зеленої енергетики в Україні
Фонд страхуватиме від інвесторів від коливань цін на електроенергію
фото з відкритих джерел

Фонд страхуватиме від інвесторів від коливань цін на електроенергію

ЄБРР може долучитись до прискорення будівництва зеленої енергетики в Україні Україна потребує створення спеціального страхового фонду для інвесторів в зелену енергетику, що прискорить будівництво зелених електростанцій та підвищить стійкість енергосистеми. Про це заявила старша банкірка департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві. 

«Ми підтримуємо концепцію Фонду, оскільки він може стати ключовим драйвером життєздатності майбутніх інвестицій, спрямованих на підвищення стійкості української енергетичної системи та прискорення розгортання проектів з відновлюваної енергетики в Україні», – сказала Єрьоміна.

Разом з тим, Олександр Мельник, член правління Європейсько-Українського енергетичного агентства, партнер GOLAW, пояснив, що мова йде про створення Фонду страхування комерційних ризиків, який забезпечуватиме інвесторам передбачуваність у поверненні інвестицій. За словами Мельника, саме міжнародні фінансові організації можуть сприяти розбудові нових зелених енергетичних потужностей в Україні шляхом підтримки ідеї створення та роботи Фонду гарантування комерційних ризиків.

«Створений міжнародними фінансовими організаціями такий Фонд убезпечить приватні (інвестиції – ред.) ВДЕ від коливань на ринку електроенергії, гарантуючи мінімальну ціну на електроенергію», – підкреслив Мельник.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.

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Теги: інвестиції будівництво Україна альтернативна енергетика

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