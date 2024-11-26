РФ вербує їх через Telegram: Нацполіція назвала кількість затриманих паліїв авто

За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб

Нєбитов: Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності

Диверсійна діяльність Росії з вербування громадян України, що здійснюється через Telegram-канали, є одним з основних чинників дестабілізації: у 2024 році затримано вже 179 паліїв. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, якого цитує пресслужба Національної поліції України

«Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб», – заявив заступник голови Нацполіції.

Нєбитов зауважив, що Нацполіція в умовах війни утримує стабільну криміногенну ситуацію. Поліцейські на сході працюють під ракетними обстрілами та прицільними ударами FPV-дронів, розкривають злочини, а також рятують людей.

Нагадаємо, поліція затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював автомобілі військовослужбовців, відгукнувшись на «пропозицію» у російському чат-боті. Палія затримали.

Також правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

Як повідомлялося, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.