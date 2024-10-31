У Харкові затримано керівника російської компанії, який допомагав запускати супутники-шпигуни

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України та кіберполіція затримали у Харкові чоловіка, який працював на військово-космічні сили Росії. Про це повідомляє СБУ.

«Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р». Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки», – йдеться у повідомленні.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники чоловік уклав відповідні договори з корпорацією «Роскосмос», зазначають правоохоронці. Згідно із підписаним документом гендиректор розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ.

«Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах. Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав в РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора», – зауважують в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання у Харкові. При обшуках вилучили російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн грн, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ним виявився 72-річний учений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед».

До слова, Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Раніше Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.