Зеленський провів Ставку присвячену енергетиці

Україна працює з партнерами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовою темою зібрання стала енергетика та її захист. Про це очільник України повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповіді Міністерства енергетики, «Нафтогазу» та всіх ключових учасників галузі. Йшлося про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів.

«Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу», – каже він.

Також Повітряні сили доповідали про прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. «Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони», – додав президент.

Крім того, під час Ставки йшлося про контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025-й.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.