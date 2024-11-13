Переодягнулися у форму ЗСУ. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили штурм

Штурмові групи противника атакували позиції ЗСУ в чотири хвилі

Генштаб зауважив, що загалом росіяни залучили близько 15 одиниць техніки для штурму

Сьогодні, 13 листопада, російська армія здійснила спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Частина окупантів була переодягнена у форму українських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважив, що загалом росіяни залучили близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

«Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином», – наголосив Генштаб.

Зазначається, що ЗСУ зупинили штурм окупантів: «Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили».

Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА.

Нагадаємо, що декілька днів тому російські загарбники вже розпочали проведення активних штурмових дій на Времівському напрямку фронту. Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

До слова, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною.