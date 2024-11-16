Росія не почне переговори, доки не поверне Курщину – The Washington Post

Путін не хоче, щоб Курськ став розмінною монетою в переговорах

Росія активізувала зусилля щодо утримання контролю над окупованою частиною Курщини напередодні можливих переговорів із майбутньою адміністрацією Трампа. Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що після серпневого контрнаступу українські війська продовжують утримувати плацдарм у Курській області, хоча й втратили приблизно половину своїх попередніх позицій. Минулого тижня Росія розпочала нову контратаку, залучивши значні сили, включно з близько 10 тис. військовослужбовців з КНДР.

«Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, доки не вижене з Курська всіх українських солдатів», – сказав головний редактор «Независимой газеты» Костянтин Ремчуков та додав, що російський диктатор Володимир Путін не хоче, щоб Курськ став розмінною монетою в переговорах.

Одночасно Росія посилила риторику щодо можливості мирного врегулювання війни. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виключив ідею заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту, назвавши це рішення «ще гіршим», ніж Мінські домовленості.

Раніше, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території.