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Швейцарія заборонила польській компанії експорт боєприпасів: до чого тут Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Швейцарія заборонила польській компанії експорт боєприпасів: до чого тут Україна
Швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Швейцарський виробник та польська компанія підписали угоду, яка дозволяла продаж боєприпасів виключно в межах Польщі

Уряд Швейцарії заборонив експорт боєприпасів польській компанії. Це сталося після розслідування, яке виявило, що приблизно 645 тис. набоїв швейцарського виробництва були переправлені до України. Про це повідомляє Associated Press.

Державний секретаріат Швейцарії пояснив, що експорт польській компанії заборонено через надто високий ризик повторного постачання в Україну. Розслідування розпочалося після повідомлення американського видання Defense One у листопаді минулого року. Там зазначалося, що українська компанія отримала боєприпаси, виготовлені SwissP Defence, через польського імпортера UMO.

Згідно з результатами розслідування, швейцарський виробник та польська компанія підписали угоду, яка дозволяла продаж боєприпасів виключно в межах Польщі. Проте польський імпортер порушив контракт, що призвело до передачі боєприпасів Україні.

Видання пише, що швейцарське законодавство, засноване на принципах нейтралітету, суворо забороняє експорт військової техніки до країн, залучених у конфлікти.

Нагадаємо, що Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії вирішив закрити дев'ять тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 людей, через меншу за очікувану кількість мігрантів. Про це пише Swissinfo.

Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року. Після цього в країні залишаться ресурси для розміщення близько 7 тис. мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.

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Теги: Польща експорт Швейцарія війна Україна боєприпаси

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