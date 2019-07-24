«Газовики» закликають НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані тарифи для всіх



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Представники Асоціації газового ринку, наголошують, що в тарифах операторів ГРМ ціна природного газу для потреб ВТВ зафіксована на рівні, що вдвічі нижче ринкових

Бездіяльність Регулятора створила безпрецедентну в історії галузі кризу та сформувала ланцюжок багатомільярдних боргів - заява АГРУ

Асоціація газового ринку України закликає НКРЕКП забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. Про це йдеться у заяві АГРУ розміщеній на сайті.

У заяві зазначається, що 22 липня 2019 року в публічному просторі був оприлюднений лист Європейської Федерації Енерготрейдерів (EFET) адресований українській владі, де йшлося про невідкладну фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. Зокрема, про створення можливість для своєчасних та повних взаєморозрахунків операторів ГТС та ГРМ з іншими учасниками ринку.

«Діяльність газотранспортних компаній регулюється національною комісією (НКРЕКП), що встановлює тарифи. Вони мають бути економічно обґрунтованими та забезпечувати операторам ГРМ та ГТС відшкодування їх обґрунтованих витрат. Однак, НКРЕКП ухиляється від виконання своїх прямих обов’язків. Саме така бездіяльність Регулятора створила безпрецедентну в історії галузі кризу та сформувала ланцюжок багатомільярдних боргів», - зазначається у заяві.

Представники Асоціації газового ринку, наголошують, що в тарифах операторів ГРМ ціна природного газу для потреб ВТВ зафіксована на рівні, що вдвічі нижче ринкових. «В тарифах оператора ГТС закладена ціна на закупівлю технологічного газу, що в 1,5 рази нижча ринкової. Через такі диспропорції регулювання оператори ГТС та ГРМ несуть мільярдні збитки та не в змозі розраховуватись вчасно з постачальниками газу, про що йдеться у вказаному листі EFET», - стверджують в АГРУ.

В АГРУ вимагають від НКРЕКП невідкладно встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРМ, що покриють збитки минулих періодів і нададуть змогу погасити заборгованість перед оператором ГТС. «А також врахувати ціну газу для потреб ВТВ, що дасть можливість Операторам ГРМ придбавати газ для власних потреб прозоро і на ринкових умовах», - йдеться у заяві.