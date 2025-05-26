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Кам'янське у 2025-му отримає 70 млн інвестицій від «Метінвесту»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Кам'янське у 2025-му отримає 70 млн інвестицій від «Метінвесту»
У лікарні №9 роботи тривають: там модернізують операційний блок, лабораторію та утеплюють фасад будівлі
фото: «Каметсталь»/Facebook

За рахунок металургійного холдингу Ахметова місто відремонтує лікарні і оновить парк трамваїв

Група «Метінвест» та Кам'янська міська рада уклали Меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку. Цьогоріч компанія інвестує 70 млн грн у реалізацію важливих для громади проєктів. На ці гроші реконструюють лікарні №9 і №7, лікарню швидкої допомоги та центр первинної медико-санітарної допомоги №3. Крім того, громада отримає п'ять нових трамваїв.

«Метінвест», у межах Сталевого Фронту Ріната Ахметова, допомагає нашим військовим. Але також ми дбаємо про поліпшення якості життя мирних громадян», – сказав операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

Представники компанії та міської влади відкрили оновлений третій поверх амбулаторії №7. У лікарні №9 роботи тривають: там модернізують операційний блок, лабораторію та утеплюють фасад будівлі.

«Каметсталь» завжди допоможе Камʼянському, бо наше підприємство й місто пов’язані десятиріччями співпраці. Це наша історія, наше сьогодення і наше спільне майбутнє. Кожен наш спільний крок робить Кам'янське кращим, комфортнішим та безпечнішим», – відзначив генеральний директор «Каметсталі» Олександр Третьяков.

Нагадаємо, торік «Метінвест» інвестував у модернізацію медичної інфраструктури Кам’янського 50 млн грн: кошти спрямували на капітальні ремонти гінекологічного та травматологічного відділень міської лікарні № 9, а також лабораторії і реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги.

Завод «Каметсталь» залишається головним джерелом поповнення бюджету міста. У 2024 році комбінат збільшив сплату податків до бюджетів усіх рівнів на 30% проти 2023 року – до 2,8 млрд грн. Це допомагає підтримувати стабільну роботу комунальних служб, лікарень і соціальних програм.

Як відомо, Група «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

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Теги: гроші завод інвестиції

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