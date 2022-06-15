Євро може зрівнятись у ціні з доларом, - Bloomberg

Якщо прогноз справдиться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття

Євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі. Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на валютного стратега одного з найбільших банків США Wells Fargo Еріка Нельсона.

У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму. Цьогоріч валюта ослабла на 8% проти долара, внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що підштовхнуло відсоткові ставки в США до значно вищих рівнів, ніж у Європі. У вівторок, 14 червня, євро котирувалося на рівні 1,04 долара після триденного падіння.

Прогноз Wells Fargo враховує, зокрема, поширені припущення щодо підвищенням ФРС ключової ставки відразу на 75 базисних пунктів, що має підштовхнути долар до найвищого рівня за останні два роки.

«Посилення долара відбулося швидше, ніж ми очікували», – розповів Нельсон. «На нашу думку, питання паритету — це радше питання «коли«, ніж «якщоУ середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму..

Зниження курсу євро до долара є, зокрема, прагненням інвесторів уникати ризиків та інвестувати в умовно більш «безпечні« активи. Причому тенденція може продовжитися, оскільки прибутковість облігацій Мінфіну США зростає, а інвестори далі виходять із ризикових активів.

Якщо прогноз справдиться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття.