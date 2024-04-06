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The Insider: Coca-Cola значно збільшила свій прибуток у Росії за останній рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
The Insider: Coca-Cola значно збільшила свій прибуток у Росії за останній рік
У березні 2022 року Coca-Cola оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку
фото: depositphotos.com

Компанія у 2023 році заробило 10,25 мільярда рублів

У підрозділу Coca-Cola значно зросли прибутки в Росії за останній рік. Компанія заробляє більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє The Insider.

У березні 2022 року компанія оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку. Попри заяви генерального директора компанії Джеймса Квінсі про можливий повний вихід Coca-Cola з РФ, такого не сталося. Однак бренд Coca-Cola призупинив свій вихід в Росії, натомість був запущений «Добра кола».

Саме підприємство, раніше відоме як Coca-Cola HBC (ТОВ «Кока-Кола Ейчбісі Євразія»), було перейменоване на «Мултон Партнерс», проте залишилося під контролем нідерландської компанії «Кока-Кола Ейчбісі Холдінгс Бі. Ві», що входить до глобальної групи Coca-Cola Hellenic, пише видання.

ТОВ «Мултон Партнерс» у 2023 році заробило 10,25 мільярда рублів (близько $110,7 млн). Це вчетверо більше, ніж у 2022 році, коли компанія заробила $24,8 млн.

The Insider пише, що якщо порівнювати з довоєнним прибутком, то зростання теж значне – у півтора раза.

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Теги: росія окупанти економіка гроші

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