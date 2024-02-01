Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення

Лідери Європейського Союзу у четвер вранці досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 мільярдів євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето

Лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 мільярдів євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. Про це пише Euronews.

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Рішення було прийнято напрочуд швидко на початку позачергового саміту в Брюсселі, де питання фінансової допомоги Києву стояло на першому місці порядку денного.

Спеціальний фонд для України об’єднує 33 мільярди євро позик і 17 млрд євро грантів і поступово виплачуватиметься між 2024 і 2027 роками. Механізм прив’язаний до ширшого перегляду спільного бюджету блоку, який включає доповнення щодо міграції, прикордонного контролю, передових технологій та управління кризами.

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«Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС», – повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у короткому повідомленні в соцмережах.

«Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність за підтримку України; ми знаємо, що поставлено на карту».

До ранку четверга Віктор Орбан одноосібно блокував виділення свіжих грошей для Києва, незважаючи на неодноразові прохання України, якій потрібно підтримувати свою економіку в 2024 році і підтримувати основні послуги, такі як охорона здоров'я, освіта, соціальний захист і пенсії.

Почуття терміновості загострилося в середині грудня, коли прем’єр-міністр Угорщини виконав свою погрозу та зірвав запропонований фонд у 50 мільярдів євро, залишивши Європейську комісію без грошей для переказу Україні.

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Компроміс, досягнутий у четвер, передбачає, що лідери ЄС «будуть щороку проводити дебати щодо впровадження механізму з метою надання вказівок», але таке обговорення не буде предметом голосування, тобто право вето не застосовуватиметься.

Відомо, що останній поштовх стався безпосередньо перед початком саміту в четвер вранці, під час приватної зустрічі, яка зібрала Віктора Орбана, Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Італії Джорджією Мелоні.

«Хороший день для Європи», – сказала фон дер Ляєн незабаром після оголошення рішення. Інші лідери, зокрема Олександр Де Кроо з Бельгії, Марк Рютте з Нідерландів, Петр Фіала з Чехії, Кая Каллас з Естонії, Евіка Сіліня з Латвії та Дональд Туск з Польщі також щиро привітали цю новину.

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.

«Сьогодні екстрений саміт, і на ньому ми обговорюємо питання, як ми підтримаємо Україну, як Україна купуватиме зброю, якої вона потребує, і як вона видаватиме зарплати своїм вчителям», – сказав де Кроо.

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При цьому де Кроо вказав на необхідність прозорості процесів, а також контролю за тим, куди саме витрачаються виділені кошти.

Нагадаємо, сьогодні 1 лютого у Брюсселі розпочалося спеціальне засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів ЄС з метою домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.