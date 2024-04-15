Єврокомісія рекомендувала ЄС схвалити план реформ України, який розблокує €50 млрд

За словами Урсули фон дер Ляйєн, схвалення Єврокомісією «Українського плану» є великим кроком вперед

План є основою для відбудови України та містить механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу

Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, успішної України на її шляху до ЄС», – написала вона.

Як зазначила фон дер Ляйєн, схвалення Єврокомісією «Українського плану» є великим кроком вперед.

«Воно відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро», – зазначила глава Єврокомісії.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки.

Раніше лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето.

До слова, Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів.